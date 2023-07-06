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В ЛНР сообщили об усилении обстрелов ВСУ из артиллерии НАТО

Марочко: ВСУ усилили обстрелы из артиллерии НАТО на краснолиманском направлении
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Фото: Global Look Press/Dmytro Smolienko
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) усилили обстрелы из натовской артиллерии на краснолиманском направлении. Об этом 6 июля сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По словам эксперта, используется 155-миллиметровая гаубичная и самоходная артиллерия.

«В большей степени применяются польские, немецкие и французские орудия. В меньшей степени зафиксированы американские и английские системы артиллерийского огня», — цитирует Марочко «РИА Новости».

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Также Марочко рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилили артиллерийские обстрелы населенных пунктов ЛНР, находящихся вблизи линии боевого соприкосновения. Под огонь попадают населенные пункты Кременная, Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Сватово и их окрестности, сообщил он.

До этого, 4 июля, Марочко заявлял, что на первой линии обороны краснолиманского направления замечено снижение количества западной техники и оружия, используемых ВСУ. По его данным, с некоторых украинских позиций второй и третьей линий обороны командование ВСУ вывело западные самоходные артиллерийские установки и бронетранспортеры.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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