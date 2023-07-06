В ЛНР сообщили об усилении обстрелов ВСУ из артиллерии НАТО

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) усилили обстрелы из натовской артиллерии на краснолиманском направлении. Об этом 6 июля сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По словам эксперта, используется 155-миллиметровая гаубичная и самоходная артиллерия.

«В большей степени применяются польские, немецкие и французские орудия. В меньшей степени зафиксированы американские и английские системы артиллерийского огня», — цитирует Марочко «РИА Новости».

Также Марочко рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилили артиллерийские обстрелы населенных пунктов ЛНР, находящихся вблизи линии боевого соприкосновения. Под огонь попадают населенные пункты Кременная, Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Сватово и их окрестности, сообщил он.

До этого, 4 июля, Марочко заявлял, что на первой линии обороны краснолиманского направления замечено снижение количества западной техники и оружия, используемых ВСУ. По его данным, с некоторых украинских позиций второй и третьей линий обороны командование ВСУ вывело западные самоходные артиллерийские установки и бронетранспортеры.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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