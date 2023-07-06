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В Улан-Удэ неизвестные облили краской памятник Герою Советского Союза
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В Улан-Удэ неизвестные облили краской памятник Герою Советского Союза

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Фото: дирекция по паркам
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Неизвестные облили черной краской памятник Герою Советского Союза Сергею Орешкову в Улан-Удэ. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Бурятии 6 июля.

По данным мэрии, инцидент произошел рано утром. В настоящий момент подано заявление в полицию, ведутся следственные действия.

Прокуратурой республики контролируются ход и результаты проверки по факту вандализма.

Сергей Николаевич Орешков — гвардии младший лейтенант, командир взвода 124-го Гвардейского стрелкового полка 41-й Гвардейской стрелковой дивизии 57-й армии степного взвода. В 1942 году был призван в Красную армию, а в 1943 году в бою за деревню Васищево в Харьковской области закрыл собой амбразуру вражеского дота.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года Орешкову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

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