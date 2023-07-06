В Улан-Удэ неизвестные облили краской памятник Герою Советского Союза

Неизвестные облили черной краской памятник Герою Советского Союза Сергею Орешкову в Улан-Удэ. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Бурятии 6 июля.

По данным мэрии, инцидент произошел рано утром. В настоящий момент подано заявление в полицию, ведутся следственные действия.

Прокуратурой республики контролируются ход и результаты проверки по факту вандализма.

Сергей Николаевич Орешков — гвардии младший лейтенант, командир взвода 124-го Гвардейского стрелкового полка 41-й Гвардейской стрелковой дивизии 57-й армии степного взвода. В 1942 году был призван в Красную армию, а в 1943 году в бою за деревню Васищево в Харьковской области закрыл собой амбразуру вражеского дота.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года Орешкову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Ранее, 29 июня, вандалы облили краской монументы, установленные в Киеве в честь партизан времен Великой Отечественной войны.