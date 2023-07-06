Российская теннисистка Мирра Андреева прошла во второй раунд Уимблдона-2023

Российская теннисистка Мирра Андреева прошла во второй раунд Уимблдона в Лондоне, обыграв китаянку Ван Сиюй в матче первого круга. Информация об этом была опубликована на сайте турнира 5 июля.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу 16-летней Андреевой, впервые играющей в основной сетке Уимблдона. Теннисистки провели на корте 2 часа 24 минуты.

Во втором круге россиянка сыграет против чешки Барборы Крейчиковой, которая ранее обыграла британку Хезер Уотсон (6:2, 7:5).

Накануне во второй раунд Уимблдонского турнира прошел первая ракетка России Даниил Медведев. Он обыграл британца Артура Фери со счетом 7:5, 6:4, 6:3.

Уимблдон-2023 проходит в Лондоне с 3 по 16 июля.