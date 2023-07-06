В Китае указали на расхождения в НАТО из-за кандидата на пост генсека

Страны НАТО не могут прийти к единому решению о кандидате на пост генерального секретаря, что показывает растущее расхождение в альянсе. Об этом 5 июля заявили эксперты в публикации китайской газеты Global Times (GT).

Согласовывать мнения стран участниц альянса «становится все труднее по мере роста расхождений внутри организации» на фоне попыток найти точки соприкосновения по чувствительным вопросам, включая украинский конфликт и подход к Китаю.

Некоторые страны Европы обеспокоены, что «расширение НАТО на восток спровоцирует Китай», ввиду чего он станет еще одним гипотетическим врагом. Такое стечение обстоятельств может превратить Европу в «пешку США», которая будет сдерживать КНР, сообщил газете научный сотрудник института европейских исследований Китайской академии общественных наук Чжао Цзюньцзе.

Также он предположил, что пост генсека альянса займет нынешняя глава Еврокомиссии (ЕС) Урсула фон дер Ляйен, которая имеет довольно тесные отношения с американским лидером Джо Байденом.

«Она является лучшим кандидатом для добросовестного выполнения американских директив и военных стратегий в Европе, что делает ее наиболее подходящим преемником в глазах США, крупнейшего игрока в НАТО», — сказал Чжао.

5 июля в Великобритании назвали председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен наиболее подходящей кандидатурой на пост генерального секретаря НАТО, по мнению президента США Джо Байдена.

Накануне действующий глава альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что останется на своем посту до 1 октября 2024 года.

Ранее, 22 июня, газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве написала, что Байден лично отверг кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО, что вызвало разочарование в Лондоне.

Сам Уоллес в тот день заявлял, что не станет следующим генсеком НАТО. Как он тогда объяснил, США хотят продлить полномочия текущего генсека.

Столтенберг вступил в должность генерального секретаря НАТО 1 октября 2014 года. Он должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022-го лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.