В ЛНР сообщили об усилении артобстрелов населенных пунктов на линии соприкосновения
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР), находящихся вблизи линии боевого соприкосновения. Об этом 6 июля сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На луганском тактическом направлении вооруженные формирования Украины усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов. Под огонь попадают населенные пункты Кременная, Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Сватово и их окрестности», — приводит его слова ТАСС.
Как отметил Марочко, огонь ведется как из ствольной, так и реактивной артиллерии. По его словам, целью ударов ВСУ является гражданская инфраструктура. При этом он сообщил о жертвах и разрушениях.
Ранее, 4 июля, корреспондент «Известий» Денис Кулага сообщил, что в окрестностях Кременной в ЛНР Вооруженные силы (ВС) РФ наносят удары по позициям противника. При этом ключевую роль играет авиация: в частности, ВКС наносят точные удары по позициям ВСУ в Белогоровке.
В тот же день Марочко заявил, что на первой линии обороны краснолиманского направления замечено снижение количества западной техники и оружия, которые используют ВСУ.
До этого, 2 июля, военнослужащий 85-й бригады Южной группировки войск с позывным Варяг рассказал, что за поселок Белогоровка в ЛНР идут позиционные бои, российские военные пытаются вытеснить украинские подразделения.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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