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В ЛНР сообщили об усилении артобстрелов населенных пунктов на линии соприкосновения

Марочко: ВСУ усилили артобстрелы населенных пунктов в ЛНР вблизи линии соприкосновения
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР), находящихся вблизи линии боевого соприкосновения. Об этом 6 июля сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На луганском тактическом направлении вооруженные формирования Украины усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов. Под огонь попадают населенные пункты Кременная, Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Сватово и их окрестности», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Марочко, огонь ведется как из ствольной, так и реактивной артиллерии. По его словам, целью ударов ВСУ является гражданская инфраструктура. При этом он сообщил о жертвах и разрушениях.

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Ранее, 4 июля, корреспондент «Известий» Денис Кулага сообщил, что в окрестностях Кременной в ЛНР Вооруженные силы (ВС) РФ наносят удары по позициям противника. При этом ключевую роль играет авиация: в частности, ВКС наносят точные удары по позициям ВСУ в Белогоровке.

В тот же день Марочко заявил, что на первой линии обороны краснолиманского направления замечено снижение количества западной техники и оружия, которые используют ВСУ.

До этого, 2 июля, военнослужащий 85-й бригады Южной группировки войск с позывным Варяг рассказал, что за поселок Белогоровка в ЛНР идут позиционные бои, российские военные пытаются вытеснить украинские подразделения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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