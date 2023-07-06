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Зеленский заявил, что предлагал США и Европе начать контрнаступление раньше

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал представителями США и лидерами европейских стран начать контрнаступление раньше, и пытался получить для этого вооружения.

При этом он отметил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвигается медленнее, чем ожидалось

«Замедление контрнаступления происходит из-за определенных трудностей на поле боя. Там всё очень сильно заминировано. Я хотел, чтобы наше контрнаступление началось намного раньше, потому что все понимали, что если оно начнется позже, то гораздо большие территории будут заминированы», — приводит его слова телеканал CNN.

Зеленский выразил благодарность союзникам Киева, однако обратил внимание, что говорил США и европейским лидерам о намерении начать контрнаступление раньше и потребности в оружии и боеприпасах для этого. По его словам, именно позднее начало стало причиной медленного продвижения.

По мнению украинского лидера, ускорить контрнаступление помогли бы артиллерия и ракеты большого радиуса действия ATACMS.

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Ранее, 3 июля, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр признал, что проблемы в контрнаступлении ВСУ действительно существуют, в связи с чем оно будет очень сложным и потребует длительного времени.

В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские силы уничтожили 16 танков Leopard. По его словам, это практически 100% танков данного типа, которые были поставлены Киеву Польшей и Португалией.

14 июня бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. По его мнению, описанные в украинских отчетах «достижения» наступления украинской армии находятся далеко от зоны боевых действий, поэтому не имеют никакой ценности.

До этого, 30 июня, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил, что его бесят высказывания о медленном контрнаступлении Украины. В интервью The Washington Post он отметил, что «это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки». Каждый день каждый метр дается украинской армии кровью, отметил он.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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