Мирный житель Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) ранен во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 июля сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«Вследствие обстрела жилмассива «Комсомолец» (Никитовский район Горловки) со стороны украинских боевиков ранен мирный горловчанин», — написал он в своем Telegram-канале.

Также в результате удара ВСУ поврежден гараж теплосети и несколько автомобилей данного предприятия в жилом массиве «Комсомолец».

Ранее в этот день Приходько сообщил, что украинские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» поселок шахты «19/20» в Горловке, в результате чего был обесточен поселок.

2 июля мэр Горловки заявил, что во время атаки ВСУ пострадали два мирных жителя. Кроме того, в результате обстрела произошло возгорание дома, а также была повреждена квартира в жилой многоэтажке.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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