Финансист предостерегла от рассрочки при нестабильном доходе

Рассрочка требует строгого соблюдения сроков и размеров платежей, поэтому при нестабильном доходе и отсутствии «подушки безопасности» от такой финансовой операции лучше отказаться, поскольку в противном случае человеку грозит штраф или суд. Об этом 6 июля рассказала доцент кафедры «Финансы и кредит» экономического факультета РУДН Оксана Савчина в беседе с агентством «Прайм».

Помимо этого, особо забывчивым россиянам также не стоит брать рассрочку, заявила она.

Эксперт напомнила, что отличительная черта рассрочки — это отсутствие переплаты. Обычно продавец идет на такую форму оплаты, чтобы привлечь как можно больше клиентов, тем самым увеличивая объем продаж. Рассрочка предоставляется на приобретение конкретного товара и часто предусматривает первоначальный взнос. Она, как правило, выдается на короткий срок.

По словам финансиста, рассрочка берется у банка через продавца — это наиболее распространенная схема (POS-кредитование). Для того, чтобы в определнном магазине использовать систему рассрочки, необходимо наличие партнерства между магазином и банком. В таком случае покупатель выплачивает всю сумму за покупку товара банку равными частями в течение какого-то времени, а проценты банку — продавец.

Однако стоит внимательно читать условия и подсчитать, не будет ли переплата за товар в таком случае большой.

Например, Савчина описала покупку холодильника за 47 тыс. рублей, на который дают рассрочку на 12 месяцев. Покупатель в течение года осуществляет выплаты банку суммарно на 47 тыс. рублей, а в сам день продажи продавец получит от банка 42 тыс. Оставшиеся 5 тыс. банк забирает себе в счет оплаты процентов.

В целом, как подчеркнула доцент, благодаря рассрочке можно не откладывать покупку товаров и услуг на потом. Помимо этого, в случае нахождения денег на банковском вкладе или вложений в другие финансовые активы, которые приносят стабильный доход, рассрочка будет отличным вариантом, чтобы не закрывать досрочно вклад и не терять проценты по нему.

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