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В Горловке обесточен поселок в результате обстрела со стороны ВСУ

Приходько: украинские войска обстреляли Горловку из «Града», обесточен поселок
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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Украинские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» поселок шахты «19/20» в Горловке, в результате чего был обесточен поселок. Об этом 6 июля сообщил мэр города Иван Приходько.

«ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Ред.) подвергли обстрелу из РСЗО БМ-21 «Град» поселок шахты «19/20» (Никитовский район Горловки)», — написал он в Telegram-канале.

Также он добавил, что в результате обстрела украинской армией был обесточен поселок шахты «19/20».

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Накануне сообщалось, что восемь человек пострадали в результате удара ВСУ по Донецку. Кроме того, были зафиксированы повреждения четырех жилых домов и пяти объектов гражданской инфраструктуры.

5 июля стало известно, что украинские боевики за ночь выпустили 12 снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка.

4 июля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что при атаке ВСУ восемь человек получили ранения в Донецке, Макеевке и Александровке, в том числе девочка 2017 года рождения. Кроме того, в результате удара по Петровскому району Донецка погибли два человека.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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