Вооруженные сил Украины (ВСУ) были отброшены назад при попытке атаковать в районе Новоселовского на купянском направлении. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В полосе обороны 1-й танковой армии <...> в ходе стрелкового боя военнослужащие 7-го мотострелкового полка уничтожили до отделения живой силы, в результате чего противник вынужден был отойти на ранее занимаемые позиции», — заявил он.

Кроме того, по словам Зыбинского, артиллерия группировки с помощью самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» уничтожила склад боеприпасов ВСУ в районе Песчаного.

Днем ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Западного военного округа на купянском направлении. Разведка обнаружила технику и личный состав неприятеля и передали координаты командованию, которое приняло решение уничтожить замаскированные позиции.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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