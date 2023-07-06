Подразделения «Днепр» уничтожили технику ВСУ на херсонском направлении
Подразделения группировки войск ВС РФ «Днепр» уничтожают упреждающими ударами технику украинской армии херсонском направлении, тем самым срывая планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать позиции российских войск. Об этом 6 июля рассказал командир подразделений.
«Уничтожена техника, и есть потери среди личного состава (ВСУ. — Ред.). Это сорвало планы противника на «накат» на наши позиции», — рассказал он в разговоре с «РИА Новости».
Также он добавил, что Вооруженные силы РФ круглосуточно и без перерывов осуществляют воздушную разведку.
«В воздухе постоянно находятся наши глаза», — отметил командир подразделений.
Несмотря на то, что противник знает об этом и пытается работать скрытно, перемещая свою технику и личные составы, российской армии удается обнаруживать их позиции, добавил он.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель», а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.
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