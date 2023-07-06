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Подразделения «Днепр» уничтожили технику ВСУ на херсонском направлении

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Фото: РИА Новости
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Подразделения группировки войск ВС РФ «Днепр» уничтожают упреждающими ударами технику украинской армии херсонском направлении, тем самым срывая планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать позиции российских войск. Об этом 6 июля рассказал командир подразделений.

«Уничтожена техника, и есть потери среди личного состава (ВСУ. — Ред.). Это сорвало планы противника на «накат» на наши позиции», — рассказал он в разговоре с «РИА Новости».

Также он добавил, что Вооруженные силы РФ круглосуточно и без перерывов осуществляют воздушную разведку.

«В воздухе постоянно находятся наши глаза», — отметил командир подразделений.

Несмотря на то, что противник знает об этом и пытается работать скрытно, перемещая свою технику и личные составы, российской армии удается обнаруживать их позиции, добавил он.

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Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель», а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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