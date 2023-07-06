Зеленский заявил о попытке предложить Западу начать контрнаступление раньше

Президент Украины Владимир Зеленский 5 июля заявил, что в разговорах с представителями США и лидерами европейских стран выступал за то, чтобы начать контрнаступление раньше.

«Я благодарен США, которые являются лидерами в поддержке Украины, но я говорил им, как и европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше и что нам нужны оружие и боеприпасы для этого. Почему? Потому что, если мы начнем позднее, мы будем двигаться гораздо медленнее», — приводит его слова телеканал CNN.

Как объяснил украинский лидер, заниженный по сравнению с ожидаемым темп контрнаступления связан со сложностями на поле боя.

«Я хотел, чтобы наше контрнаступление произошло намного раньше, так как все понимали, что если оно развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем нашему врагу время и возможность установить больше мин и подготовить свои оборонительные рубежи», — подчеркнул он.

Также Зеленский отметил, что артиллерия и ракеты ATACMS помогли бы ускорить контрнаступление. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку орудий.

Ранее, 3 июля, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр признал, что проблемы в контрнаступлении ВСУ действительно существуют, в связи с чем оно будет очень сложным и потребует длительного времени.

Тогда же министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские силы уничтожили 16 танков Leopard. По его словам, это практически 100% танков данного типа, которые были поставлены Киеву Польшей и Португалией.

14 июня бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. По его мнению, описанные в украинских отчетах «достижения» наступления украинской армии находятся далеко от зоны боевых действий, поэтому не имеют никакой ценности.

До этого, 30 июня, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил, что его бесят высказывания о медленном контрнаступлении Украины. В интервью The Washington Post он отметил, что «это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки». Каждый день каждый метр дается украинской армии кровью, отметил он.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.