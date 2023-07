Малкович получил премию Ассоциации иностранной прессы в Италии

Американский актер Джон Малкович стал почетным гостем 63-й церемонии вручения итальянских кинопремий «Золотой глобус» от Ассоциации иностранной прессы в Италии 5 июля, где ему вручили почетную награду за вклад в кинематограф.

Актер поделился, что в настоящее время большое количество своего времени посвящает работе в театре. Он отметил, что с Италией его многое связывает, например, работа с режиссерами Микеланджело Антониони (1912–2007) и Бернардо Бертолуччи (1941–2018).

Мэтр итальянского кино Марко Беллоккьо получил награду за свою киноленту «Похищенный», который признали лучшим фильмом и премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале. Его картина была основана на реальной истории середины XIX века.

Кинопремия Ассоциации иностранной прессы в Италии входит в стране в число самых престижных. Она учреждена в 1960 году.

