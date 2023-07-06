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Президент Бразилии примет участие в саммите ЕС – СЕЛАК

Президент Бразилии примет участие в саммите ЕС – СЕЛАК 17– 8 июля
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Фото: Global Look Press/Ton Molina
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва примет участие в саммите ЕС – СЕЛАК (Сообщество латиноамериканских и карибских государств). Об этом в среду, 5 июля, сообщила пресс-служба политика.

Отмечается, что да Силву пригласил председатель правительства Испании Педро Санчес. Он также предложил бразильскому лидеру посетить открытие бизнес-форума, где также будет присутствовать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Изначально Лула да Силва планировал отправить на мероприятие вице-президента Жералду Алкмина, однако, по всей видимости, пересмотрел свое решение.

Саммит ЕС – СЕЛАК пройдет в Брюсселе 17–18 июля.

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Ранее, 30 июня, стало известно, что ряд латиноамериканских политиков выступили против участия президента Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите.

21 мая испанские СМИ сообщали, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время одной из встреч на полях саммита G7 в Японии не подошел поприветствовать украинского коллегу. По информации журналистов, да Силва продолжил сидеть за столом, изучая бумаги.

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