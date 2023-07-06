Премьер-министр Эстонии призвала Запад сплотиться вокруг Украины

Запад не должен уставать оказывать Украине поддержку, поскольку от этого зависит судьба международного порядка, который основан на законе. Об этом в интервью японской газете Yomiuri заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, соответствующая статья была опубликована 6 июля.

«Мы должны готовиться к долгосрочному (конфликту. — Ред.). <…> Мы не должны уставать, потому что от этого зависит международный порядок, основанный на верховенстве закона», — приводит ее слова издание.

Помимо этого, в интервью Каллас призвала страны Запада объединиться, отметив, что Россия ждет, когда они «устанут помогать Украине».

Глава эстонского правительства также заявила о необходимости продолжить укрепление обороноспособности Европы, выступив с утверждением, что «Россия по-прежнему опасна и непредсказуема».

Евросоюз продолжит оказывать Украине поддержку сколько потребуется, если это не нанесет ущерба другим государствам-членам, отметили в заявлении саммита ЕС по итогам первого дня 29 июня.

29 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что для Украины более важным является вступление в НАТО, чем в Евросоюз. По ее словам, для начала переговоров должны быть соблюдены условия по гарантиям безопасности, поскольку без этого «не может быть экономического процветания ЕС».

Ранее в тот день генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе 11–12 июля НАТО и Евросоюз пошлют Украине сильный сигнал поддержки. Он указал, что оба объединения планируют усилить совместную работу по защите критической инфраструктуры.

До этого, 28 июня, глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что принятие Украины в НАТО во время активных боевых действий маловероятно. Однако он назвал весомым аргументом опыт использования украинскими войсками западного оружия против российской армии.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.