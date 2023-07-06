Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Чили

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Чили. Об этом 6 июля сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано 5 июля в 20:31 по местному времени (6 июля 3:31 мск). Эпицентр находился в 194 км к юго-востоку от города Калама, население которого составляет порядка 143 тыс. человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 132 км.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее, 3 июля, в Азербайджане было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр находился в 46 км к северо-востоку от города Хачмаз, где проживают 37,1 тыс. человек. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.