Байден обсудил с премьером Швеции поддержку Украины и расширение НАТО
Президент США Джо Байден в среду, 5 июля, встретился с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Оба политика выразили приверженность оказанию дальнейшей поддержки Украине. Кроме того, они обсудили координацию трансатлантических усилий в отношении Китайской Народной Республики.
Американский лидер высоко оценил роль Швеции в обеспечении региональной безопасности и добавил, что всецело поддерживает скорейшее присоединение страны к НАТО.
Байден и Кристерссон затронули тему борьбы с климатическими изменениями, а также обязались поддерживать «развертывание защищенной телекоммуникационной инфраструктуры» и углублять совместные исследования в области передовых технологий 6G.
Ранее, 5 июля, стало известно, что президент США хотел бы видеть на посту генерального секретаря НАТО действующего председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, с которой Байден установили прочные связи, укрепляя «контакты по вопросам Китая, Украины и климата».
Тогда же Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина – НАТО. Первое заседание совета пройдет на саммите в Вильнюсе 12 июля на уровне глав государств с участием Швеции.