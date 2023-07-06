Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львове
Серия взрывов произошла во Львове и Тернопольской области. Об этом 6 июля сообщил украинский телеканал ТСН.
Отмечается, что местные власти сообщили о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).
Также на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировало.
Накануне воздушная тревога объявлена в Николаевской, Полтавской, Харьковской. Позднее тревогу объявили в Сумской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Украины. Кроме того, сирены звучали в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областях.
В ночь на 5 июля украинские СМИ сообщили о двух взрывах в пригороде Харькова. До этого, с 00:27 по 00:42, сирены звучали в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.