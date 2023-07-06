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Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львове

СМИ: во Львове прогремели взрывы, сработала ПВО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Серия взрывов произошла во Львове и Тернопольской области. Об этом 6 июля сообщил украинский телеканал ТСН.

Отмечается, что местные власти сообщили о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

Также на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировало.

Инфраструктурный подход: что последует за ударами по украинским объектам
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Накануне воздушная тревога объявлена в Николаевской, Полтавской, Харьковской. Позднее тревогу объявили в Сумской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Украины. Кроме того, сирены звучали в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областях.

В ночь на 5 июля украинские СМИ сообщили о двух взрывах в пригороде Харькова. До этого, с 00:27 по 00:42, сирены звучали в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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