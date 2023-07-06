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The Telegraph узнал об отказе Уоллесу в должности генсека НАТО из-за F-16

The Telegraph узнал, что США не дали Уоллесу возглавить НАТО из-за его позиции по F-16 и ВСУ
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Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
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Вашингтон отказывается поддерживать кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на должность генерального секретаря Североатлантического альянса из-за позиции Лондона по поставкам американских истребителей F-16 на Украину. Об этом 5 июля сообщила британская газета The Daily Telegraph cо ссылками на источники в НАТО.

Отмечается, что в США встревожились после сообщения британского правительства о планах по обучению украинских пилотов и о создании коалиции стран для дальнейшей помощи в передаче Украине истребителей F-16.

Источник издания в альянсе отметил, что этот шаг «положил конец всем надеждам» Уоллеса возглавить блок.

По данным журналистов, создание коалиции стран не было согласовано с правительством США, вследствие чего возникло недовольство. Помимо этого, британское королевство не владеет истребителями F-16, а разрешения на их экспорт и реэкспорт может дать только Вашингтон.

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Ранее, 22 июня, газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве написала, что Байден лично отверг кандидатуру Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО, что вызвало разочарование в Лондоне.

На следующий день издание уточнило, что кандидатуру министра обороны Великобритании на пост генсека НАТО американские власти отклонили из-за его активной поддержки Украины. Недовольство в США начало усиливаться ввиду оперативных поставок со стороны Британии танков и ракет с большим радиусом действия для украинской армии, отметили там.

Сам Уоллес 22 июня заявлял, что не станет следующим генсеком НАТО. Как он тогда объяснил, США хотят продлить полномочия текущего генсека.

16 июня норвежский телеканал NRK со ссылкой на источники сообщил, что президент Байден просил действующего главу альянса Йенса Столтенберга остаться на своем посту еще на год.

Позднее, 4 июля, Столтенберг подтвердил, что останется на своем посту до 1 октября 2024 года.

5 июля в Великобритании назвали председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен наиболее подходящей кандидатурой на пост генерального секретаря НАТО, по мнению президента США Джо Байдена.

Столтенберг вступил в должность генерального секретаря НАТО 1 октября 2014 года. Он должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022-го лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Сейчас бывшему премьер-министру Норвегии 64 года.

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