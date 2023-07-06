Реклама
Прямой эфир

Не менее восьми человек пострадали при обрушении эстакады в Японии

NHK: в Японии обрушилась секция строящейся эстакады, есть пострадавшие
0
Фото: NHK
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Секция строящейся эстакады обрушилась в японской префектуре Сидзуока. Об этом 6 июля сообщил телеканал NHK.

По данным спасательных служб, как минимум восемь строителей пострадали. Предварительно, двое из них находятся в состоянии клинической смерти. Однако диагностировать ее может только врач, но не спасатель на месте.

Об обрушении сообщил в полицию один из местных жителей. Секция эстакады с громким шумом упала на автомагистраль.

На месте работают полиция и экстренные службы, выясняются причины случившегося.

Ранее, 16 апреля, по меньшей мере 11 человек пострадали в результате падения деревянной платформы «дандзири» в японском городе Сакаи префектуры Осака. Конструкция весила порядка 4 т.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023