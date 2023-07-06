Не менее восьми человек пострадали при обрушении эстакады в Японии

Секция строящейся эстакады обрушилась в японской префектуре Сидзуока. Об этом 6 июля сообщил телеканал NHK.

По данным спасательных служб, как минимум восемь строителей пострадали. Предварительно, двое из них находятся в состоянии клинической смерти. Однако диагностировать ее может только врач, но не спасатель на месте.

Об обрушении сообщил в полицию один из местных жителей. Секция эстакады с громким шумом упала на автомагистраль.

На месте работают полиция и экстренные службы, выясняются причины случившегося.

Ранее, 16 апреля, по меньшей мере 11 человек пострадали в результате падения деревянной платформы «дандзири» в японском городе Сакаи префектуры Осака. Конструкция весила порядка 4 т.