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В возрасте 102 лет скончался ветеран милиции и ВОВ Борис Долбилин

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Фото: ветераны-замоскворечья.москва
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Ветеран Великой Отечественной войны, дивизионный разведчик Борис Долбилин, по данным «Известий», ушел из жизни в возрасте 102 лет.

Долбилин родился 21 июня 1921 года в подмосковной деревне Ближние Прудищи. В 1940 году молодого человека призвали на службу в Красную Армию, и домой он вернулся только шесть лет спустя. Его направили работать разведчиком на поле боя с японской армией в Монголии, а после капитуляции Японии перевели в Хабаровск.

По окончании войны Долбилин вступил в ряды правоохранителей, дослужился до звания подполковника милиции и ушел в отставку в 1976 году. При жизни он был награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями «За боевые заслуги», а также медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией».

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