В МВД Украины сообщили о проверке конвоиров устроившего взрыв в суде
Национальная гвардия Украины начали расследование взрывов, которые произошли в Шевченковском суде в Киеве. Об этом 5 июля сообщило украинское издание «Общественное» со ссылкой на МВД страны.
Отмечается, что особенно тщательно проверят конвоиров, которые работали с Игорем Гуменюком, который устроил взрыв в суде.
«Расследование начато для всестороннего и объективного установления всех обстоятельств произошедшего, в частности, относительно правильности действий личного состава стражи Нацгвардии, которая осуществляла конвоирование подсудимого в суд», — сообщили в МВД.
Накануне украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в Шевченковском районном суде Киева произошел взрыв. Обвиняемый Игорь Гуменюк предпринял попытку побега из-под стражи. Он взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и взял заложника.
Гуменюк обвиняется в том, что 31 августа 2015 года во время митинга возле Верховной рады он бросил боевую гранату в сотрудников национальной гвардии. В результате погибли четыре солдата, еще около 140 человек получили ранения.
Позднее стало известно о еще одном взрыве в здании суда. «Страна.ua» отмечает, что из суда выбежал полицейский и потребовал, чтобы скорая помощь срочно проехала к зданию. Также из здания вынесли двух человек на носилках.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в тот же день сообщил, что Гуменюк, который устроил взрыв в здании районного суда в Киеве, погиб. По его словам, во время штурма помещения были ранены двое спецназовцев.