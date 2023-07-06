Въезд в Самарскую область запретят транзитному транспорту за неуплату штрафов

Въезд на территорию Самарской области запретят для водителей транзитного транспорта в случае неуплаты штрафов ГИБДД. Соответствующее заявление 3 июля опубликовала пресс-служба правительства Самарской области.

«Теперь проезжающие транзитные автомобили в Самарской области должны оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения на территории области, которые они получат по месту проживания или в электронном виде», — отметили в заявлении по итогам заседания комиссии безопасности дорожного движения.

Если требование ГИБДД не будет выполнено, въезд на территорию региона для таких водителей будет закрыт, добавили в региональном правительстве.

«Особое внимание сотрудники дорожной инспекции будут уделять работе с жителями ближнего зарубежья, временно трудоустроенными на территории региона и с гражданами, имеющими склонность к злоупотреблению алкоголем», — подчеркнули в ведомстве.

Для выявления нарушений будут привлечены сотрудники полиции, главы поселений, актив района.

5 июля сообщалось, что государственные органы (например, МВД, прокуратура) и другие организации в обязательном порядке должны будут предоставлять информацию с видеокамер по запросам страховщиков с 15 июля, рассказал в интервью «Известиям» глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

С 15 июля россияне смогут использовать удаленное урегулирование убытков по ОСАГО через «Госуслуги». Такая опция окажется доступна, если ДТП попадет под действие Европротокола, и не нужно будет вызывать сотрудников ГИБДД, отметили в РСА.