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Въезд в Самарскую область запретят транзитному транспорту за неуплату штрафов

Въезд в Самарскую область запретят водителям транзитного транспорта за неуплату штрафов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Въезд на территорию Самарской области запретят для водителей транзитного транспорта в случае неуплаты штрафов ГИБДД. Соответствующее заявление 3 июля опубликовала пресс-служба правительства Самарской области.

«Теперь проезжающие транзитные автомобили в Самарской области должны оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения на территории области, которые они получат по месту проживания или в электронном виде», — отметили в заявлении по итогам заседания комиссии безопасности дорожного движения.

Если требование ГИБДД не будет выполнено, въезд на территорию региона для таких водителей будет закрыт, добавили в региональном правительстве.

«Особое внимание сотрудники дорожной инспекции будут уделять работе с жителями ближнего зарубежья, временно трудоустроенными на территории региона и с гражданами, имеющими склонность к злоупотреблению алкоголем», — подчеркнули в ведомстве.

Для выявления нарушений будут привлечены сотрудники полиции, главы поселений, актив района.

Лихие рулевые: в России растет число нарушений ПДД
Почти все штрафы были выписаны на основе данных фотовидеофиксации

5 июля сообщалось, что государственные органы (например, МВД, прокуратура) и другие организации в обязательном порядке должны будут предоставлять информацию с видеокамер по запросам страховщиков с 15 июля, рассказал в интервью «Известиям» глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

С 15 июля россияне смогут использовать удаленное урегулирование убытков по ОСАГО через «Госуслуги». Такая опция окажется доступна, если ДТП попадет под действие Европротокола, и не нужно будет вызывать сотрудников ГИБДД, отметили в РСА.

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