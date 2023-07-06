Не менее 24 человек погибли в ЮАР из-за утечки газа
По меньшей мере 24 человека погибли на севере ЮАР в результате утечки газа. Об этом в четверг, 6 июля, сообщил государственной телерадиокомпании SABC официальный представитель службы по чрезвычайным ситуациям столичной провинции Гаутенг Уильям Нтлади.
«На территории незаконного поселения вблизи города Боксбург произошла утечка газа, содержавшего азот», — заявил он.
По словам Нтлади, неисправный газовый баллон находился во дворе одного из домов. Все, кто находился поблизости, погибли, среди них были женщины и дети. Следователи допускают, что азот мог использоваться для нелегальной добычи полезных ископаемых.
Отмечается, что еще двум местным жителям потребовалась медицинская помощь. Их госпитализировали.
Ранее, 8 мая, что в Японии более 50 учащихся начальной школы отравились из-за утечки бытового газа. По крайней мере восемь детей были доставлены в больницы.