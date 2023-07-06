Правительство РФ попросили выделить допсубсидии на рейсы в Калининград

Общероссийское объединение пассажиров обратилось к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой выделить дополнительное финансирование на авиарейсы в Калининград в этом году. Письмо об этом было направлено 3 июля, «Известия» ознакомились с его копией.

«Субсидии по Калининградской области закончились еще в апреле. В регион альтернативно можно добраться на поездах, но на них билетов часто нет в наличии. Плюс на поезд до Калининграда требуется загранпаспорт», — пояснил «Известиям» глава ООП Илья Зотов.

На субсидирование полетов в Калининград (аэропорт Храброво) и продажу доступных билетов на 2023 год региону было выделено 356 млн рублей, напоминает общественник в письме.

Эти средства были выбраны еще в конце апреля, в результате чего стоимость перелета в регион и обратно заметно выросла. Средняя цена на рейс из Москвы в Калининград сейчас составляет 18–20 тыс. рублей (туда—обратно), обращает внимание Илья Зотов. Это почти в три раза выше, чем при наличии господдержки, уточняется в письме.

Речь, вероятно, идет о стоимости перелетов в летний сезон. Билеты же на сентябрь в регион сейчас можно приобрести за 8–9 тыс. рублей (туда — обратно), убедились «Известия».

По остальным субсидируемым направлениям перелетов, например, на Дальний Восток, средства пока не выбраны, уточнил Илья Зотов.

«Известия» направили запросы в пресс-службы правительства РФ, Минтранса и правительства Калининградской области. В Росавиации отказались от комментариев.

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Летный сезон: Калининграду вновь не хватило субсидий на авиарейсы