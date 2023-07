Документальный фильм о группе Джорджа Майкла Wham! вышел на Netflix

Документальный фильм о культовой поп-группе Wham! вышел на Netflix 5 июля. Лента рассказывает историю знаменитого дуэта Джорджа Майкла и Эндрю Риджли, которые подарили миру хиты Wake me up before you go-go, Last Christmas, Careless Whisper.

Режиссером картины выступил Крис Смит, который уже снимал для стриминга. Среди его работ — док о том, как Джим Керри вживался в роль Энди Кауфмана на съемках «Человека на Луне».

Полтора часа фильма охватывают период с момента знакомства Джорджа Майкла и Эндрю Риджли в школе до распада группы на пике славы в 1986 году.

«Душевный документальный фильм о приятной группе, которой не суждено было выступать десятилетиями, но которая чертовски хорошо проводила время, танцуя на вершине поп-чартов в течение нескольких сумасшедших лет», — поделился впечатлениями Ричард Роупер из Chicago Sun-Times.

Фильм вобрал себя множество архивных фото, видео, интервью, клипы, а также альбомы, которые собирала мама одного из участников коллектива на заре из карьеры.

Первые киноэксперты встретили документальную новинку положительно, хотя нашлись поводы и для критики.

