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Ставку эквайринга предложили уравнять для всех

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В первом квартале этого года ФАС вместе с Ассоциацией малоформатной торговли обсуждали вопрос о высокой стоимости эквайринга для продавцов МСП, ставки по нему колеблются от 2 до почти 3%. Хотя, к примеру, в Европе или Китае показатель не превышает 0,3%. Об этом «Известиям» рассказал глава организации Владлен Максимов. Он уточнил, что после совещания ФАС направила запрос в ЦБ, с тем чтобы получить позицию регулятора по этому вопросу.

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Проблема с высокими тарифами актуальна и для крупной розницы, сказали «Известиям» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Тарифы на эквайринг в России в среднем составляют от 1,5 до 2,5%, что значительно выше, чем в среднем по миру, сказали «Известиям» в АКОРТ. Предельный уровень ставки следует снизить до европейского — 0,3% по кредитным и 0,2% по дебетовым картам для всей торговли, считают ритейлеры.

Минпромторг постоянно взаимодействует с ЦБ по этому вопросу, уточнили «Известиям» в министерстве. Ведомство поддерживает предложение торговли о единых тарифах, заметили там.

В антимонопольной службе заявили, что в ФАС поступали обращения бизнеса с просьбой ограничить тарифы на платежные услуги для торгово-сервисных предприятий. Там считают, что фиксированные или предельные значения для услуг эквайринга не окажут благоприятного влияния на развитие безналичных платежей и не повлияют на снижение цен. При этом возникающие затраты нужно будет компенсировать, что повысит цены банковских продуктов, добавили в ФАС.

ЦБ уже подтверждал, что снижение ставки эквайринга до 1% не сказалось на ценах: многие банки свернули программы лояльности, отменили кешбэки, и в минусе оказался именно потребитель. Первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова подчеркнула: «От того, что часть доходов перетекла от банков к торгово-сервисным предприятиям, мы, к сожалению, не увидели ни снижения цен, ни программ кешбэков и лояльностей с их стороны».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Одна на всех: торговля просит унифицировать ставку эквайринга

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