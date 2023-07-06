Президент Португалии упал в обморок во время мероприятия
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза упал в обморок во время посещения университета в Кошта-де-Капарике к югу от Лиссабона. Об этом 5 июля сообщило агентство EFE со ссылкой на источники из офиса президента.
По данным издания, португальский лидер упал в обморок ввиду плохого самочувствия после посещения факультета науки и технологии в Новом Лиссабонском университете.
У 74-летнего главы португальского государства до этого уже были замечены проблемы со здоровьем. Например, ранее, в 2018 году, он упал в обморок из-за падения артериального давления во время посещения Браги на севере Португалии. В 2017 и 2021 годах Ребелу ди Соза перенес экстренные хирургические операции по удалению нескольких грыж, а в 2021 году он перенес заболевание коронавирусной инфекцией.