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Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Минобороны РФ 6 июля рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, батальон под командованием подполковника Дмитрия Волкова вел оборонительные бои с целью не допустить прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из тактических направлений. Военнослужащий Волков, находясь под постоянным артогнем со стороны противника, организовал оборону на вверенном участке, распределил подчиненный личный состав на возможных направлениях прорыва украинских боевиков.

Подразделение подполковника нанесло огневое поражение украинским войскам, уничтожив танк, бронеавтомобиль, минометный расчет националистов, а также группу пытавшихся вклиниться во фланг украинских боевиков. Также во время очередного минометного обстрела российских позиций со стороны ВСУ Волков вывел подчиненный личный состав из зоны поражения, а сам, находясь на опорном пункте, под огнем противника корректировал огонь российской артиллерии.

Благодаря грамотным и решительным действиям подполковника Волкова удалось не допустить прорыва оборонительных рубежей наших войск, а противник был отброшен на исходные рубежи.

Также Минобороны выделило заслуги рядового Романа Анкаугье, который в составе экипажа танка выполнял специальные задачи по прикрытию российской границы. ВСУ предприняли попытку прорыва оборонительных рубежей ВС РФ и выдвинулись в направлении государственной границы.

Проявляя мужество и героизм, Анкаугье направил танк в сторону выдвинувшегося противника и одним из первых вступил в бой, в ходе которого он лично обнаружил и уничтожил две замаскированные позиции ВСУ. В итоге украинские военные отступили на исходные рубежи, потеряв часть личного состава и техники.

Смелость и самоотверженные действия рядового Романа Анкаугье позволили не допустить пересечения украинскими националистами государственной границы.

Кроме того, как сообщили в Минобороны, рядовой Павел Жихарев в составе мотострелкового подразделения, выполняя боевую задачу по обороне населенного пункта, освобожденного от украинских националистов, и находясь в оборудованном укрытии, вел прицельный огонь по врагу, уничтожая живую силу и бронированную технику украинских боевиков. Противник неоднократно предпринимал попытки выбить наших военнослужащих с занимаемых позиций и восстановить контроль над поселком.

После очередного артудара рядовой Жихарев заметил нескольких российских военнослужащих, получивших тяжелые осколочные ранения и не способных самостоятельно выбраться из зоны поражения вражеской артиллерией.

Он, выбравшись из укрытия, дополз до раненых сослуживцев, вытащил военнослужащих из-под завалов блиндажа и на себе перетащил их в безопасное место. Рядовой оказал им необходимую первую медицинскую помощь, после чего, сообщив о раненых по радиостанции, передал их прибывшему медицинскому персоналу для дальнейшей эвакуации. Затем Жихарев вернулся на свою позицию и продолжил выполнение боевой задачи. По итогам боя атака националистов была отбита.

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Накануне Минобороны РФ показало видео уничтожения техники ВСУ экипажем российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 на южнодонецком направлении.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга доложил об уничтожении российскими силами складов с боеприпасами и военно-техническим имуществом украинских войск у Дружковки и Максимовки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кроме того, за сутки Вооруженные силы (ВС) РФ поразили 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 109 районах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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