Рогов сообщил о нейтрализации трех ДРГ в Запорожской области

В Запорожской области пресекли деятельность трех украинских диверсионных групп. Об этом в среду, 5 июля, рассказал председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В своем Telegram-канале он уточнил, что диверсантов выявили и нейтрализовали в районе населенных пунктов Луговское, Марфополь и Мирное на ореховском, гуляйпольском и васильевском направлениях соответственно.

Накануне глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что ВС РФ предотвратили попытку неприятеля провести разведку боем на запорожском направлении. Кроме того, артиллерия уничтожила танки, боевые бронемашины и буксируемые гаубицы.

3 июля Рогов сообщил, что под селом Дорожнянка в Запорожской области уничтожена группа диверсантов, подчеркнув, что российские военнослужащие активно отражают атаки по всей линии фронта.

В этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в районе села Марфополь Запорожской области также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».