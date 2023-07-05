Армения договорилась о военном сотрудничестве с Грецией и Кипром
Армения, Греция и Кипр подписали программу трехстороннего военного сотрудничества. Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе министерства обороны Армении.
Отмечается, что подписание программы сотрудничества состоялось по итогам консультаций между представителями стран.
«Стороны подтвердили готовность к совместным шагам по укреплению обороноспособности и военной безопасности трех стран. По итогам обсуждений была подписана годовая программа трехстороннего военного сотрудничества, включающая ряд мероприятий в Армении, Греции и на Кипре», — говорится в Telegram-канале минобороны Армении.
Как сообщили в оборонном ведомстве, консультации прошли на Кипре. Армению представляла делегация во главе с начальником управления оборонной политики и международного сотрудничества министерства обороны Левоном Айвазяном. Участники встречи обсудил ряд проблем в области безопасности и вопросы сотрудничества.
Уточняется, что после окончания консультаций делегации принял командующий Национальной гвардией Кипра генерал-лейтенант Димокритос Зервакис, заявили в пресс-службе.
Ранее, 25 мая, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Армения активно развивают двусторонние отношения, товарооборот между государствами демонстрирует устойчивую динамику.