На Варшавском шоссе освободили проезжую часть после ДТП

Проезжую часть на Варшавском шоссе в районе Северное Бутово в Москве освободили после ДТП с двумя машинами. Об этом в среду, 5 июля, сообщила пресс-служба столичного дептранса в своем Telegram-канале.

«Проезжая часть освобождена», — приводит сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

ДТП произошло ранее в этот день в районе улицы Грина. Столкнулись два автомобиля, в результате один человек погиб, один пострадал и был доставлен в больницу.