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Человек погиб в ДТП с участием двух машин на Варшавском шоссе в Москве

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Фото: Прокуратура Москвы
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В Москве в результате аварии с участием двух автомобилей на Варшавском шоссе погиб один человек. Об этом в среду, 5 июля, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале.

ДТП произошло в районе Северное Бутово ранее в этот день. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai 1988 года рождения, двигаясь по Варшавскому шоссе, столкнулся со стоящим автомобилем «Иж Ода». В результате 63-летний водитель «Иж» был госпитализирован, а его 60-летний пассажир скончался на месте, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Установление всех обстоятельств ДТП находится на контроле прокуратуры Юго-Западного административного округа. По факту аварии проводится проверка.

Как сообщает телеканал «360», движение в сторону области из-за аварии оказалось затруднено, водителей попросили выбирать пути объезда.

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Ранее в этот день грузовой автомобиль опрокинулся на юге Москвы. В результате инцидента произошел разлив топлива на проезжую часть. Никто не пострадал.

4 июля на 75-м км МКАД в Москве столкнулись грузовик и две легковушки. Как сообщает сайт kp.ru, автомобили перекрыли несколько полос, движение было затруднено.

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