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По факту нападения на Милашину и Немова возбуждено уголовное дело

СК: по факту нападения на Милашину и Немова возбуждено уголовное дело
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Фото: ТАСС/Сергей Бабинец
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Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело после нападения в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что руководитель следственного управления СК РФ по Чеченской Республике Виталий Волков доложил председателю СК РФ Александру Бастрыкину о возбуждении уголовного дела по двум статьям УК РФ.

«По результатам проверки о нападении на Александра Немова и Елену Милашину возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. п. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»)», — указали в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время следственной группой проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному преступлению, и всех обстоятельств произошедшего.

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Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предпринимаются все действия, которые касаются уголовного дела о нападении на Милашину и Немова в Чечне.

Милашину и Немова избили в Чечне 4 июля, когда они прилетели в Грозный на оглашение приговора жене экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой по делу о применении насилия к сотруднику полиции.

Адвоката и журналистку после инцидента доставили в Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр. В ночь на 5 июля они вылетели в московскую больницу из Владикавказа специальным рейсом.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в связи с произошедшим обратилась в Следственное управление Следственного комитета России по Чеченской Республике и прокуратуру Чечни на предмет возбуждения уголовного дела. Также МВД по Чеченской Республике инициировало проверку и развернуло оперативно-разыскные мероприятия для задержания нападавших и других причастных лиц.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по факту случившегося у чеченского СУ СКР.

Дмитрий Песков 4 июля отметил, что президенту Владимиру Путину доложили об избиении журналистки и адвоката. По словам Пескова, это серьезное происшествие, оценку которому должны давать правоохранительные органы.

Ахматовский суд в Грозном 4 июля приговорил Мусаеву к 5,5 года колонии общего режима.

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