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Терапевт предостерегла от посещения бани при запущенной простуде

Врач Кабаненко: париться в бане противопоказано при запущенной простуде и высокой температуре
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Врач-терапевт ЦКБ Управления делами президента Екатерина Кабаненко посоветовала отказаться от посещения бани и сауны при простуде или высокой температуре.

В беседе с «Москвой 24» в среду, 5 июля, специалист рассказала, что при парении улучшается кровообращение, активно очищаются респираторные верхние дыхательные пути, что способствует выздоровлению.

Между тем, предупредила врач, от бани лучше отказаться, если болезнь находится в активной стадии, или если есть высокая температура, насморк или кашель, поскольку это может только усилить симптомы, пишет RT.

Врач указал на то, что не рекомендуется париться после плотного обеда, отмечает телеканал «360». Перед походом в баню желательно есть легкую пищу: салат, курицу или суп. Между тем, необходимо воздержаться от употребления алкоголя или тонизирующих чаев, потому что во время парения человек теряет влагу. Лучше пить травяные напитки или минеральную воду.

Продолжение следует: к каким осложнениям приводят простудные заболевания
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В мае главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников опроверг пользу чая с малиной и чеснока при простуде.

По его словам, чай с малиной не приносит никакой пользы, поскольку витамин C, содержащийся в малине, при высокой температуре испаряется. Врач добавил, что витамин С не повышает иммунитет против гриппа или ОРВИ, что делает этот способ вдвойне бездейственным. Чесночный сок может обжечь слизистую носа.

Ранее врач-отоларинголог Владимир Зайцев предостерег от лечения простудных состояний баней. По его словам, подобное «лечение» провоцирует отеки каналов рядом с ротовой полостью, и воспаление проявляется еще сильнее. Он добавил, что баня или сауна уместна на этапе выздоровления, а не в начале болезни, отмечает телеканал «Звезда».

Ранее врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин указал на то, что при простудах горячий душ, ванная или баня могут быть полезны. При этом температура тела не должна быть выше 37 градусов, пишет НСН.

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