Камбербэтч подтвердил свое возвращение в киновселенную Marvel

Британский актер Бенедикт Камбербэтч заявил, что вернется к участию в проектах американской компании Marvel. Об этом артист рассказал в лондонском культурном центре JW3 в ходе открытой лекции. Ролик доступен на YouTube.

«В следующем году [у меня] будет несколько проектов у Marvel», — цитирует Камбербэтча телеканал «360».

Звезда шоу «Шерлок» не уточнил, какие именно проекты имеются в виду. Как пишет Daily Express, вероятнее всего, актер снимется в продолжении истории о Докторе Стрэндже, а также появится в фильме «Мстители: Династия Канга», премьера которого намечена на 2026 год, пишет НСН. Дата премьеры «Доктора Стрэнджа 3» пока не называется.

Как сообщает «Газета.Ru», Камбербэтч впервые сыграл Доктора Стивена Стрэнджа в фильме 2016 года «Доктор Стрэндж». Затем персонаж появился в лентах «Тор: Рагнарек» (2017), «Мстители: Война бесконечности» (2018), «Мстители: Финал» (2019), «Человек-паук: Нет пути домой» (2021). В 2022 году вышел сиквел сольного проекта о герое «Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия».

Камбербэтч помимо своей роли в «Шерлоке» и проектах Marvel известен также по фильмам «Стартрек: Возмездие», «Пятая власть». За свою работу в картине «Игра в имитацию» он был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший актер».

В мае киностудия Marvel приостанавливает проекты из-за забастовки сценаристов.

В апреле сообщалось, что Камбербэтч сыграет главную роль в многосерийном проекте — экранизации фантастического бестселлера Мэтта Хейга «Как остановить время». Сюжет романа «Как остановить время» вращается вокруг Тома Хазарда, страдающего от заболевания под названием «анагерия», замедляющего старение. Как отмечает RT, в проекте планируется шесть эпизодов, режиссером выступит Томас Альфредсон, с которым Камбербэтч ранее уже работал над лентой «Шпион, выйди вон!».

В декабре прошлого года стало известно, что власти Барбадоса планируют потребовать компенсации у потомков рабовладельцев, в число которых входит актер Бенедикт Камбербэтч.

Прадед Камбербэтча в седьмом поколении приобрел в 1728 году на Барбадосе плантацию с 250 рабами и владел ею вплоть до отмены рабства в 1833-м. После этого семья актера продала имение за сумму, которая в наши дни составляет около $1,2 млн.