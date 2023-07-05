Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Грузии в Киеве покинет Украину 6 июля
Общество
Умер актер Театра имени Вахтангова Алексей Кузнецов
Спорт
Семь российских спортсменок попали в заявку сборной Сирии
Мир
Устроивший взрыв в киевском суде подсудимый погиб
Мир
Суд назначил дату рассмотрения иска УПЦ к заповеднику «Киево–Печерская лавра»
Мир
В НАТО назвали новые планы по обороне альянса крупнейшим изменением за 40 лет
Мир
На Украине сообщили еще об одном взрыве в Шевченковском суде
Общество
Пропавшего в горах Северной Осетии альпиниста нашли
Общество
Суд продлил арест фигурантам дела о взрыве на Крымском мосту до 8 октября
Происшествия
В Забайкалье число заболевших трихинеллезом выросло до 15
Политика
Экс-премьер Израиля допустил крах правительства страны из-за судебной реформы
Армия
Минобороны назвало обескураживающим враньем оценку потерь бронетехники РФ

Камбербэтч подтвердил свое возвращение в киновселенную Marvel

0
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Marvel Studios
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский актер Бенедикт Камбербэтч заявил, что вернется к участию в проектах американской компании Marvel. Об этом артист рассказал в лондонском культурном центре JW3 в ходе открытой лекции. Ролик доступен на YouTube.

«В следующем году [у меня] будет несколько проектов у Marvel», — цитирует Камбербэтча телеканал «360».

Звезда шоу «Шерлок» не уточнил, какие именно проекты имеются в виду. Как пишет Daily Express, вероятнее всего, актер снимется в продолжении истории о Докторе Стрэндже, а также появится в фильме «Мстители: Династия Канга», премьера которого намечена на 2026 год, пишет НСН. Дата премьеры «Доктора Стрэнджа 3» пока не называется.

Наводка для шпиона: «Секретное вторжение» будет отличаться от комиксов
Это подтвердил шоураннер новинки от Marvel Али Селим

Как сообщает «Газета.Ru», Камбербэтч впервые сыграл Доктора Стивена Стрэнджа в фильме 2016 года «Доктор Стрэндж». Затем персонаж появился в лентах «Тор: Рагнарек» (2017), «Мстители: Война бесконечности» (2018), «Мстители: Финал» (2019), «Человек-паук: Нет пути домой» (2021). В 2022 году вышел сиквел сольного проекта о герое «Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия».

Камбербэтч помимо своей роли в «Шерлоке» и проектах Marvel известен также по фильмам «Стартрек: Возмездие», «Пятая власть». За свою работу в картине «Игра в имитацию» он был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший актер».

В мае киностудия Marvel приостанавливает проекты из-за забастовки сценаристов.

В апреле сообщалось, что Камбербэтч сыграет главную роль в многосерийном проекте — экранизации фантастического бестселлера Мэтта Хейга «Как остановить время». Сюжет романа «Как остановить время» вращается вокруг Тома Хазарда, страдающего от заболевания под названием «анагерия», замедляющего старение. Как отмечает RT, в проекте планируется шесть эпизодов, режиссером выступит Томас Альфредсон, с которым Камбербэтч ранее уже работал над лентой «Шпион, выйди вон!».

В декабре прошлого года стало известно, что власти Барбадоса планируют потребовать компенсации у потомков рабовладельцев, в число которых входит актер Бенедикт Камбербэтч.

Прадед Камбербэтча в седьмом поколении приобрел в 1728 году на Барбадосе плантацию с 250 рабами и владел ею вплоть до отмены рабства в 1833-м. После этого семья актера продала имение за сумму, которая в наши дни составляет около $1,2 млн.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023