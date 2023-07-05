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Посол Грузии в Киеве покинет Украину 6 июля

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Фото: сommons.wikimedia.org
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Посол Грузии в Киеве Георгий Закарашвили покинет Украину 6 июля до 12:00. Об этом он заявил 5 июля телеканалу «Рустави-2».

«48 часов истекают завтра к 12:00. Я постараюсь максимально завтра покинуть территорию Украины до 12:00», — сказал дипломат.

Ранее в этот день министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили подтвердил, что Закарашвили вернется в Тбилиси в ближайшее время после рекомендации Киева покинуть страну.

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Напряженность в отношениях двух стран возникла после того, как украинский президент Владимир Зеленский 3 июля вызвал посла Грузии в МИД Украины, где ему был выражен решительный протест и отдано предписание покинуть страну в течение 48 часов.

Это требование было поставлено главой государства на фоне ситуации с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Зеленский призвал власти Грузии вернуть политика Украине, где ему будут обеспечены лечение и уход.

МИД Грузии отреагировал, назвав рекомендацию Украины грузинскому послу крайней формой обострения отношений. Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе обратил внимание на то, что требование Зеленского передать Киеву Саакашвили оскорбительно.

4 июля в МИД Грузии отметили, что решение властей Украины выслать грузинского посла является вмешательством во внутренние дела страны.

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