Посол Грузии в Киеве покинет Украину 6 июля

Посол Грузии в Киеве Георгий Закарашвили покинет Украину 6 июля до 12:00. Об этом он заявил 5 июля телеканалу «Рустави-2».

«48 часов истекают завтра к 12:00. Я постараюсь максимально завтра покинуть территорию Украины до 12:00», — сказал дипломат.

Ранее в этот день министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили подтвердил, что Закарашвили вернется в Тбилиси в ближайшее время после рекомендации Киева покинуть страну.

Напряженность в отношениях двух стран возникла после того, как украинский президент Владимир Зеленский 3 июля вызвал посла Грузии в МИД Украины, где ему был выражен решительный протест и отдано предписание покинуть страну в течение 48 часов.

Это требование было поставлено главой государства на фоне ситуации с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Зеленский призвал власти Грузии вернуть политика Украине, где ему будут обеспечены лечение и уход.

МИД Грузии отреагировал, назвав рекомендацию Украины грузинскому послу крайней формой обострения отношений. Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе обратил внимание на то, что требование Зеленского передать Киеву Саакашвили оскорбительно.

4 июля в МИД Грузии отметили, что решение властей Украины выслать грузинского посла является вмешательством во внутренние дела страны.