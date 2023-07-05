Уголовное дело возбудили после ранения рабочих от взрыва автоклава на Кубани

На Кубани возбудили уголовное дело по факту ранения четырех рабочих от взрыва автоклава на консервном заводе. Об этом 5 июля сообщило Следственное управление СК России по Краснодарскому краю.

«Днем 5 июля в консервном цеху предприятия, находящегося на улице Хлебной в станице Павловской Краснодарского края, произошла разгерметизация автоклава для изготовления консервов. В результате произошедшего четверо сотрудников в возрасте от 31 до 37 лет получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы», — сообщило ведомство на своем сайте.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст.143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).

На месте происшествия работает следователь территориального следственного отдела, проводится осмотр места инцидента, изымается техническая документация и записи с камер видеонаблюдения, назначены судебные экспертизы.

Ранее в этот день «Известия» сообщили, что четыре человека пострадали в результате взрыва автоклава. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.