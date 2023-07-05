Один человек погиб при обстреле Запорожской области со стороны ВСУ

При обстреле села Любимовка Запорожской области погиб один мирный житель. Об этом 5 июля сообщили «Известиям» оперативные службы региона.

«Ориентировочно в 16:55 Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили артиллерийский обстрел населенного пункта. В гаражном кооперативе на улице Карла Маркса попадание пришлось на мастерскую и емкость с дизельным топливом, из-за чего произошел взрыв с последующим возгоранием», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день ВСУ нанесли огневой удар по селу Верхняя Криница Запорожской области. В результате было повреждено частное домовладение на улице Восточной, его хозяин ранен.

4 июля ВСУ обстреляли медицинский склад в Акимовке Запорожской области. В результате чего были ранены четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.



В тот же день в Минобороны РФ рассказали, что в Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 23-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.