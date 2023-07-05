Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Грузии в Киеве покинет Украину 6 июля
Общество
Умер актер Театра имени Вахтангова Алексей Кузнецов
Спорт
Семь российских спортсменок попали в заявку сборной Сирии
Мир
Устроивший взрыв в киевском суде подсудимый погиб
Мир
Суд назначил дату рассмотрения иска УПЦ к заповеднику «Киево–Печерская лавра»
Мир
В НАТО назвали новые планы по обороне альянса крупнейшим изменением за 40 лет
Мир
На Украине сообщили еще об одном взрыве в Шевченковском суде
Общество
Пропавшего в горах Северной Осетии альпиниста нашли
Общество
Суд продлил арест фигурантам дела о взрыве на Крымском мосту до 8 октября
Происшествия
В Забайкалье число заболевших трихинеллезом выросло до 15
Политика
Экс-премьер Израиля допустил крах правительства страны из-за судебной реформы
Армия
Минобороны назвало обескураживающим враньем оценку потерь бронетехники РФ
Сюжет:

Один человек погиб при обстреле Запорожской области со стороны ВСУ

0
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При обстреле села Любимовка Запорожской области погиб один мирный житель. Об этом 5 июля сообщили «Известиям» оперативные службы региона.

«Ориентировочно в 16:55 Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили артиллерийский обстрел населенного пункта. В гаражном кооперативе на улице Карла Маркса попадание пришлось на мастерскую и емкость с дизельным топливом, из-за чего произошел взрыв с последующим возгоранием», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день ВСУ нанесли огневой удар по селу Верхняя Криница Запорожской области. В результате было повреждено частное домовладение на улице Восточной, его хозяин ранен.

«Восток» — дело точное: ВС России отбили украинские атаки у Времевского выступа
Очередной удар ВСУ попытаются нанести в районе Запорожской АЭС, считают эксперты

4 июля ВСУ обстреляли медицинский склад в Акимовке Запорожской области. В результате чего были ранены четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В тот же день в Минобороны РФ рассказали, что в Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 23-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023