Умер актер Театра имени Вахтангова Алексей Кузнецов

В возрасте 82 лет скончался актер Театра имени Вахтангова, заслуженный артист России, режиссер Алексей Кузнецов. Об этом в среду, 5 июля, сообщила пресс-служба театра.

О месте и дате церемонии прощания объявят дополнительно.

В театре принесли соболезнования родным и близким артиста.

Алексей Кузнецов служил в Вахтанговском театре более 50 лет, отмечает «Москва 24». Коллеги вспоминают его как умного, интеллигентного человека, владеющего тонким юмором. Как режиссер, он умел глубоко и подробно работать с актерами. Помимо этого, Кузнецов был опытным педагогом, который обладал безупречным литературным вкусом.

Кузнецов окончил Театральное училище им. Бориса Щукина в 1964 году, затем поступил в труппу Театра имени Вахтангова. В театре он сыграл более 50 ролей. В 1954 году Кузнецов начал сниматься в кино, еще будучи подростком, пишет Life.ru. Среди его кинообразов — таксист в «Зеленом огоньке», Кирсанов-старший в «Отцах и детях», герцог Бэкингем в фильме «Д`Артаньян и три мушкетера», отмечает RT.

В качестве сорежиссера в Вахтанговском театре Кузнецов работал над спектаклями «Артем», «Выбор», «Старые стены», «Господа Глембаи», «Великая магия», «Последние луны», «Пристань», «Фальшивая нота». Самостоятельно поставил водевиль «Два часа в Париже с одним антрактом», сообщает телеканал «Звезда».

С 1967 года Кузнецов преподавал в Щукинском училище. С 1995-го работал на кафедре сценической речи (профессор), передавал студентам умение владеть словом, прививал понимание красоты поэтического слога.

Помимо этого, он занимался дубляжом, записывал аудиокниги, сообщает агентство городских новостей «Москва».