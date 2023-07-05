Конгрессмен предложил начать военную операцию против мексиканских наркокартелей

США необходимо направить военных на борьбу с мексиканскими наркокартелями. Об этом в среду, 5 июня, заявил член палаты представителей конгресса США республиканец Майк Вальц.

«Я отвергаю <…> позицию некоторых республиканцев, которые хотят объявить войну всей Мексике, — это поверхностный подход», — приводит его слова газета The Wall Street Journal.

Его инициатива — «более тонкая», нежели упомянутая выше, — заключается в передаче санкций на применение силы против картелей военным. Вальц считает, что это позволит им следить за незаконной деятельностью преступников, используя дроны, и нарушать цепочки поставок конечного товара.

На вопрос о том, будут ли США бомбить наркокартели, Вальц ответил: «Это не первое, что я бы сделал».

Ранее, 11 мая, на мосту Фарр-Рейноса, проходящем через границу между Мексикой и США, произошла перестрелка. Стрельба велась между неизвестными членами преступного картеля и мексиканскими военными.

До этого, 10 мая, издание Politico сообщило, что в США конгрессмены-республиканцы призвали американские власти начать военную спецоперацию в Мексике для борьбы с наркокартелями. По их словам, «большая часть» синтетического опиоида фентанила, распространяемого двумя картелями, «массово производится на секретных фабриках в Мексике с химическими веществами, поступающими в основном из Китая».