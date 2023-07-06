Вместе не навсегда: Netflix выпустил док о группе Wham!

Новый док о культовой поп-группе Wham! вышел на Netflix 5 июля. Лента рассказывает историю знаменитого дуэта Джорджа Майкла и Эндрю Риджли. Критики тепло встретили ленту и сравнили ее с ностальгическим эликсиром, но нашлись и поводы для осуждения. «Известия» посмотрели док и рассказывают, за что его хвалят и ругают.

Ставка на ностальгию

Мода на документальные фильмы о главных звездах прошлых десятилетий набирает обороты. В этом году Netflix выпустил уже несколько таких картин, героями становились Памела Андерсон, Бритни Спирс и другие знаменитости. Теперь дело дошло до популярной в 80-е группы Wham!, в составе которой были Джордж Майкл и Эндрю Риджли. Режиссером картины выступил Крис Смит, который уже снимал для стриминга. Среди его работ — док о том, как Джим Керри вживался в роль Энди Кауфмана на съемках «Человека на Луне».

Начало документалки в лучших традициях жанра — нарезка архивных кадров с еще юными, не упускающими возможности подурачиться музыкантами и интригующий вопрос: «Как эти два идиота могут стать суперзвездами?» Собственно, об этом и рассказывает фильм следующие полтора часа — историю с момента знакомства парней в школе, когда они были еще детьми, и до распада группы на пике славы.

В основу картины легли архивные фото и видео, интервью, клипы, а также альбомы, которые мать Эндрю начала вести на заре карьеры ребят. Она собирала газетные вырезки, отзывы критиков, фиксировала творческие успехи и позиции песен коллектива в чартах.

Повествование ведется самими музыкантами, что придает фильму особую ценность. Но большая часть слов Джорджа Майкла взята из радиоинтервью BBC. Музыкант умер в 2016 году. Второй участник дуэта жив, ему 60 лет, но по каким-то причинам авторы не записали с ним свежее видеоинтервью, поэтому временами присутствия рассказчика в кадре не хватает. Голоса артистов звучат за кадром, за исключением тех случаев, когда режиссер пускает хроникальные фрагменты.

«Торжество мимолетных юности и дружбы»

Из дока зритель узнает о первых шагах будущих суперзвезд. Когда распался школьный бэнд, в который, помимо Джорджа и Эндрю, входило еще несколько ребят, они решили продолжать делать музыку вдвоем и назвали дуэт Wham! Уже в начале их творческого пути родилась песня Careless Whisper. В будущем композиция стала хитом, но изначально радиостанции ее не приняли. В фильме звучит первое демо, которое тогда записали друзья. Песню выпустили спустя несколько лет как сольный сингл Джорджа Майкла. К слову, сейчас этот трек часто используют в вертикальных видео в соцсетях.

Рассказывает фильм и о других важных для группы этапах: масштабные туры, в том числе гастроли в социалистическом Китае, награда из рук Элтона Джона, создание хитов, среди которых Last Christmas, и прощальный концерт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в 1986-м. В фильме герои признаются, что конец совместного творчества был неизбежен — у их мальчиковой группы не могло быть среднего возраста.

Кажется, что Риджли постепенно уходил на второй план. Один из эмоциональных моментов фильма — рассказ о том, как Джорджа Майкла пригласили выступить на фестивале Live Aid с кумиром его детства Элтоном Джоном, а Эндрю оказался на бэк-вокале.

— Хотя фильм может показаться несколько поверхностным, он остаётся отличным примером теплого, ностальгического торжества мимолетных юности и дружбы, – пишет Кевин Харли из Radio Times.

В финале зрителей ждет постскриптум о том, что было после распада коллектива. В качестве соло-артиста Джордж Майкл продал более 120 млн пластинок. В 2020-м году песня Last Christmas впервые за 36 лет заняла первую строчку хит-парада в Великобритании. К слову, в фильме рассказали, что во время съемок клипа участникам не пришлось изображать веселье. Им наливали настоящий алкоголь, из-за чего происходящее превратилось в хаос. О том, как сложилась судьба Эндрю Риджли, авторы не сообщили.

— Душевный документальный фильм о приятной группе, которой не суждено было выступать десятилетиями, но которая чертовски хорошо проводила время, танцуя на вершине поп-чартов в течение нескольких сумасшедших лет, — поделился впечатлениями Ричард Роупер из Chicago Sun-Times.

Внимание авторы уделили личным драмам в жизни Джорджа Майкла.

Первые критики встретили документальную новинку от Netflix положительно. На момент написания статьи на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes оставлено 11 рецензий, из них девять положительных и только две отрицательные, итого 82% рейтинга. Но оценка еще может измениться по мере публикации новых отзывов.

Большинство экспертов сходятся на том, что картина Криса Смита — приятное и позитивное кино о харизматичных певцах из 80-х, но каких-то новых или уникальных деталей оно не раскрывает.

По словам Питера Брэдшоу из The Guardian, этот документальный фильм остроумно построен вокруг скрапбук-альбомов, созданных мамой Эндрю Риджли, но создатели фильма могли бы больше рассказать о дружбе участников дуэта и самой музыке.

Робби Коллин из Daily Telegraph сравнил фильм с другими подобными документальными проектами от Netflix: «Арнольд», «Памела: история любви», а также сериалом «Гарри и Меган». По его словам, все, что рассказали в новинке, — уже известно, и Wham! сделали преимущественно для фанатов дуэта. А Кевин Майер из The Times добавил, что релиз заинтересует тех, кто пропустил другие картины об одном участников дуэта: «Джордж Майкл: Свобода», «Джордж Майкл: Другая история» и недавний «Джордж Майкл: Портрет артиста».