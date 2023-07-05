Таможня Германии раскрыла основания для ареста личных автомобилей россиян

Ввоз пассажирских автомобилей из России в Евросоюз запрещен, поэтому въезд на территорию Германии граждан РФ на личном автомобиле будет расцениваться таможенными органами как основание для ареста машины. Об этом в среду, 5 июля, сообщает РБК со ссылкой на соответствующие документы.

«Ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещен в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России. В данном контексте выражение «ввоз» фактически охватывает любое перемещение товаров», — ответили представители Центральной справочной Главного управления таможни ФРГ на запрос издания о возможности въезда в Германию на автомобиле с российскими номерами.

В ведомстве сослались на санкционную статью 2014 года, которая в английской версии гласит, что запрещаются «приобретение, импорт или передача, прямо или косвенно, товаров, которые производят существенные доходы для России». Про ввоз личного транспорта в нем ничего не говорится.

Однако в немецкой версии используется термин Einfuhr, который может означать в том числе и простой ввоз. По правилам ЕС, каждая страна вправе самостоятельно интерпретировать текст документов.

Накануне депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), соучредитель Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан (VADAR) Евгений Шмидт заявил о незаконной конфискации транспорта у граждан РФ, использующих территорию ФРГ для транзита в другие страны шенгенской зоны.

Ранее, 10 июня, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о передаче российского самолета Ан-124 Киеву. Решение стало результатом его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Самолет Ан-124 с 2022 года находится в Канаде, которая после начала специальной военной операции запретила полеты российской авиации. Недавно Канада приняла закон о конфискации, по которому отобрала самолет.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострившейся ситуации в регионе.