В Москве запустили онлайн-курс по привлечению инвестиций в стартапы

Московский инновационный кластер (МИК) запустил бесплатный курс для предпринимателей, которые хотели бы привлечь финансирование в свои стартап-проекты. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Новая программа поможет инноваторам проанализировать рынок и правильно презентовать свои конкурентные преимущества. Принять участие в ней могут как физические, так и юридические лица. Главное условие — наличие готового к продажам продукта», — отметила Сергунина.

Заявки на программу «Инвестиционная упаковка» принимаются на платформе i.moscow. Курс состоит из двух блоков. Первый — теоретический — доступен всем зарегистрировавшимся; в него входит десять видеолекций. В ходе обучения предприниматели создадут презентации с информацией о проекте, команде, бизнес-модели, дорожной карте развития и финансовом плане. Итогом станет проект предложения для инвесторов.

Второй блок — практический — разработан для стартапов-участников МИК. В ходе этого этапа менторы проведут с представителями компаний индивидуальные сессии по доработке материалов. После прохождения программы участникам откроется доступ к сервису «Инвестиционная экспертиза». Это позволит ускорить выход проекта на питч-сессии и в профильные комитеты партнеров кластера.

Сервис «Инвестиционная упаковка» запустили в 2020 году. Предпринимателям, которые им воспользовались, удалось привлечь финансирование в размере 200 млн рублей. В этом году сервис трансформировали в бесплатную образовательную программу.

Московский инновационный кластер — это платформа для сотрудничества между корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными учреждениями, институтами развития и городом. К МИК присоединились больше 140 тыс. пользователей.