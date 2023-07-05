В Твери установят 25 «умных» светофоров

В 2023 году в Твери планируют установить 25 «умных» светофоров. Об этом сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на администрацию города.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Светофоры внедряют в интеллектуальную транспортную систему «Умный перекресток». В 2022 году уже было установлено 12 светофоров, которые связаны в единую сеть. Информацию о передвижении транспорта собирают индивидуальные петлевые детекторы, которые заложены в дорожное полотно.

Модернизация светофоров проводится на Московском шоссе и улице Вагжанова. Кроме того, работы будут выполнены на проспектах Ленина, Калинина и Николая Корыткова.

Ранее власти Ставрополя сообщили о сокращении дорожных пробок после внедрения интеллектуальной транспортной системы. Пропускная способность участка проспекта Кулакова была увеличена на 300 машин в сутки, а среднее время прохождения участка сократилось с 15 до 9 минут.