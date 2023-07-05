После взрыва из здания Шевченковского райсуда выбежал полицейский и потребовал, чтобы подъехала скорая

После взрыва из здания Шевченковского райсуда выбежал полицейский и потребовал, чтобы подъехала скорая

2023-07-05 19:32:30

2023-07-05 19:32:30

2023-07-05 19:32:30

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