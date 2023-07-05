Реклама
Прямой эфир
Мир
В НАТО назвали новые планы по обороне альянса крупнейшим изменением за 40 лет
Мир
На Украине сообщили еще об одном взрыве в Шевченковском суде
Общество
Пропавшего в горах Северной Осетии альпиниста нашли
Общество
Суд продлил арест фигурантам дела о взрыве на Крымском мосту до 8 октября
Происшествия
В Забайкалье число заболевших трихинеллезом выросло до 15
Политика
Экс-премьер Израиля допустил крах правительства страны из-за судебной реформы
Армия
Минобороны назвало обескураживающим враньем оценку потерь бронетехники РФ
Мир
Глава МВД Франции заявил о прекращении беспорядков на всей территории страны
Мир
Израильтянка с гражданством РФ похищена в Ираке
Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве автоклава на Кубани
Общество
В сентябре на Курском вокзале откроют подземный вестибюль, платформу и тоннель
Общество
В Подмосковье число летних кафе удвоилось за счет упрощенной регистрации

В сентябре на Курском вокзале откроют подземный вестибюль, платформу и тоннель

0
Фото: Московская железная дорога
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Платформу, подземный вестибюль и тоннель на Курском вокзале откроют в сентябре 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) в среду, 5 июля.

«Новую инфраструктуру строим к запуску МЦД-4. Сейчас работы на объектах находятся в завершающей стадии. В частности, на платформе № 4 устанавливаем навесы, освещение и навигацию. Также здесь будут динамические табло, информационные стойки и удобные лавочки», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Железнодорожники приступили в подземном вестибюле к отделке стен, укладке напольного покрытия и монтажу потолочных панелей. Его оборудуют шестью эскалаторами и шестью лифтами.

Подземный вестибюль соединит вокзал с платформами несколькими тоннелями. В настоящее время попасть на платформы можно через тоннель № 2. К запуску МЦД-4 завершат реконструкцию тоннеля № 3, а к концу года запустят № 1.

Строительство и реконструкция вокзала ведется поэтапно, чтобы пассажиры могли непрерывно пользоваться инфраструктурой, отметили в МЖД.

Двери открываются: какие вокзалы появятся в Москве в 2023 году
Москва снова стала портом пяти морей, новые МЦД запустят осенью

Ранее, 20 июня, МЖД сообщила, что железнодорожники на Горьковском направлении будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) провели обкатку поездов «Иволга 3.0», передает RT.

Днем ранее сообщалось, что в скором времени на МЦД-4 будут курсировать поезда новейшей модели «Иволга 4.0» с третьей дверью в промежуточных вагонах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023