В сентябре на Курском вокзале откроют подземный вестибюль, платформу и тоннель

Платформу, подземный вестибюль и тоннель на Курском вокзале откроют в сентябре 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) в среду, 5 июля.

«Новую инфраструктуру строим к запуску МЦД-4. Сейчас работы на объектах находятся в завершающей стадии. В частности, на платформе № 4 устанавливаем навесы, освещение и навигацию. Также здесь будут динамические табло, информационные стойки и удобные лавочки», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Железнодорожники приступили в подземном вестибюле к отделке стен, укладке напольного покрытия и монтажу потолочных панелей. Его оборудуют шестью эскалаторами и шестью лифтами.

Подземный вестибюль соединит вокзал с платформами несколькими тоннелями. В настоящее время попасть на платформы можно через тоннель № 2. К запуску МЦД-4 завершат реконструкцию тоннеля № 3, а к концу года запустят № 1.

Строительство и реконструкция вокзала ведется поэтапно, чтобы пассажиры могли непрерывно пользоваться инфраструктурой, отметили в МЖД.

Ранее, 20 июня, МЖД сообщила, что железнодорожники на Горьковском направлении будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) провели обкатку поездов «Иволга 3.0», передает RT.

Днем ранее сообщалось, что в скором времени на МЦД-4 будут курсировать поезда новейшей модели «Иволга 4.0» с третьей дверью в промежуточных вагонах.