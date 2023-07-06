Заммэра Москвы Сергунина рассказала о работе бизнес-амбассадоров за рубежом

Амбассадоры московского бизнес-сообщества будут продвигать товары и услуги столичных предприятий в дружественных государствах. Первые представители уже приступили к работе в Индии, Египте и Таиланде, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Амбассадоры помогут предпринимателям найти надежных партнеров, организовать работу с дистрибьюторами, ретейл-сетями и маркетплейсами. Еще одна их важная задача — формирование имиджа Москвы как поставщика высококлассной продукции и технологий», — отметила Сергунина.

Амбассадоры столичного бизнеса возьмут на себя взаимодействие с покупателями и партнерами, требующее очных переговоров и личного присутствия компании в стране. Кроме того, через представителей производители смогут узнать, какие товары пользуются спросом в конкретном регионе.

До конца года амбассадоры появятся еще в трех странах.

Московский экспортный центр (МЭЦ) помогает работающим в столице предпринимателям выйти на зарубежные рынки и продвигать там свою продукцию. За год компании из Москвы заключили контракты с партнерами из 26 государств, в том числе из Латинской Америки, Африки, Азии, СНГ.