Суд продлил арест фигурантам дела о взрыве на Крымском мосту до 8 октября
Фигурантам дела о взрыве на Крымском мосту продлили арест до 8 октября. Об этом в среду, 5 июля, сообщили «Известиям» в Басманном суде Москвы.
12 октября 2022 года ФСБ сообщила о задержании восьми граждан России, Украины и Армении по делу о теракте на Крымском мосту. 14 октября суд Симферополя сообщал, что пять подозреваемых в причастности к теракту — Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян — арестованы на два месяца до 8 декабря. Впоследствии срок ареста продлевался.
Еще тремя фигурантами уголовного дела о теракте являются россияне Александр Былин, Дмитрий Тяжелых и Олег Антипов. Они также были арестованы в октябре прошлого года и находятся в следственном изоляторе (СИЗО).
Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.
Позднее президент России Владимир Путин заявил, что взрыв осуществлен спецслужбами Украины. Эту версию подтвердили в ФСБ РФ, назвав организатором теракта ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. Уже установлены 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению теракта.