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Врач назвала действия при укусе зараженным клещом

Врач Шуппо: при укусе зараженным клещом назначаются специальные препараты и анализы
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Клещи могут быть переносчиками ряда опасных инфекционных заболеваний, в том числе клещевого энцефалита. О том, как действовать в случае укуса зараженным клещом, «Известиями» 5 июля рассказала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

«В первую очередь важно понимать, что при укусе клеща ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Как только вы обнаружили, что были укушены, необходимо сразу обратиться в поликлинику или ближайший травмпункт. Там вам помогут правильно удалить клеща, а также направят его на исследование, чтобы установить, являлся ли он переносчиком какой-либо инфекции», — предупредила Шуппо.

Если по каким-то причинам не удалось отнести клеща на анализ, то, по словам врача, назначается прием определенных препаратов, в том числе антибиотиков. Также необходимо будет сдавать анализы на антитела к инфекциям, которые переносят клещи, через три недели, затем через три месяца и полгода.

«Если клещ окажется инфицированным клещевым энцефалитом, то непривитому человеку ставится иммуноглобулин человека против этого заболевания. Кроме того, необходимо сдать анализы IgM через неделю, а через 2–3 недели — IgG к клещевому энцефалиту и клещевому боррелиозу. Также назначаются определенные антибиотики. В течение двух недель за состоянием пациента осуществляется особый контроль», — добавила Шуппо.

Также, по ее словам, через две недели после укуса необходимо сдать количественные анализы на антитела класса M и G клещевого боррелиоза и так называемый иммуночип к антигенам других патогенных боррелий (качественный анализ). Далее необходимо следить за титрами антител и наблюдаться у невролога и ревматолога. При повышении титров нужно будет сдать МРТ головного и спинного мозга, а также миографию.

«Чтобы обезопасить себя от укуса клеща, не ходите в открытой одежде в лес. Для этого нужно надевать высокие ботинки, а брюки заправлять в них. После посещения леса обязательно осматривайте тело на предмет укуса», — подытожила врач.

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Ранее в этот день в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю сообщили, что в регионе после укуса клеща скончался 14-летний подросток. Причиной смерти стал клещевой энцефалит, против которого подросток не был привит. Отмечалось, что это первый в этом году случай смерти от данного заболевания.

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